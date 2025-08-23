augusztus 23., szombat

3 órája

Használjuk ki a hét utolsó napját, remek időjárás érkezik

Holnap alapvetően derűs időjárásra készülhetünk, de az északkeleti és nyugati tájakon előfordulhat futó zápor vagy gyenge zivatar.

Sokszor felmerül a kérdés, hogy milyen idő lesz holnap. Most kiderül milyen időjárás várható a holnapi napon. 

Holnapi időjárás.
Ilyen lesz a holnapi időjárás. Fotó: Shutterstock

Ilyen lesz a holnapi időjárás

A nap nagy részében sok napsütésre számíthatunk, így érdemes szabadtéri programokat szervezni. Az északnyugati, északi szél több helyen élénk, néhol erős lehet, ezért jól jöhet egy könnyű kabát. Napközben 19–25 fok közötti hőmérséklet várható, ami kellemes, tavaszias időjárást ígér.

Hajnalban 7 és 14 fokig hűl le a levegő, de a völgyekben pár fokkal hidegebb is lehet. A korán indulóknak ajánlott rétegesen öltözni, hogy az időjárás hűvösebb reggelét és a nap melegebb óráit is kényelmesen átvészeljék.

 

