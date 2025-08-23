Használjuk ki a hét utolsó napját, remek időjárás érkezik

Sokszor felmerül a kérdés, hogy milyen idő lesz holnap. Most kiderül milyen időjárás várható a holnapi napon.

Ilyen lesz a holnapi időjárás. Fotó: Shutterstock

Ilyen lesz a holnapi időjárás

A nap nagy részében sok napsütésre számíthatunk, így érdemes szabadtéri programokat szervezni. Az északnyugati, északi szél több helyen élénk, néhol erős lehet, ezért jól jöhet egy könnyű kabát. Napközben 19–25 fok közötti hőmérséklet várható, ami kellemes, tavaszias időjárást ígér.

Hajnalban 7 és 14 fokig hűl le a levegő, de a völgyekben pár fokkal hidegebb is lehet. A korán indulóknak ajánlott rétegesen öltözni, hogy az időjárás hűvösebb reggelét és a nap melegebb óráit is kényelmesen átvészeljék.