Szombaton, ha tehetjük, menjünk ki a szabadba

Sokszor felmerül a kérdés, hogy milyen idő lesz holnap? Most megválaszoljuk! A holnapi időjárás kellemesen napos lesz, helyenként gomolyfelhőkkel tarkítva. Az ország nagy részén csapadékmentes időjárás várható, csak a délnyugati tájakon lehet számítani egy-egy futó záporra vagy rövid, gyenge zivatarra.

Ilyen lesz a holnapi időjárás

A reggel friss időjárással indul, a hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, így érdemes könnyű pulóvert felvenni, ha korán indulunk útnak. Délutánra már sokfelé kellemes meleg időjárás ígérkezik, 21 és 26 fok közötti csúcshőmérséklettel. Az északnyugati szél többfelé élénk, helyenként erős lesz, ezért a szabadtéri programoknál számoljunk a szelesebb időjárással. Összességében azonban igazi szeptemberi, napos időjárás kíséri a napunkat.