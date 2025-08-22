augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

19°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Holnapi időjárás

1 órája

Szombaton, ha tehetjük, menjünk ki a szabadba

Címkék#pulóver#gomolyfelhős#hőmérséklet

A holnapi időjárás alapvetően napos lesz gomolyfelhőkkel, csapadék csak délnyugaton fordulhat elő, miközben élénk szél és friss reggel kíséri a kellemesen meleg délutánt.

Munkatársunktól

Sokszor felmerül a kérdés, hogy milyen idő lesz holnap? Most megválaszoljuk! A holnapi időjárás kellemesen napos lesz, helyenként gomolyfelhőkkel tarkítva. Az ország nagy részén csapadékmentes időjárás várható, csak a délnyugati tájakon lehet számítani egy-egy futó záporra vagy rövid, gyenge zivatarra.

időjárás
Napos, gomolyfelhős időjárás, csak délnyugaton alakulhat ki zápor.

Ilyen lesz a holnapi időjárás

A reggel friss időjárással indul, a hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, így érdemes könnyű pulóvert felvenni, ha korán indulunk útnak. Délutánra már sokfelé kellemes meleg időjárás ígérkezik, 21 és 26 fok közötti csúcshőmérséklettel. Az északnyugati szél többfelé élénk, helyenként erős lesz, ezért a szabadtéri programoknál számoljunk a szelesebb időjárással. Összességében azonban igazi szeptemberi, napos időjárás kíséri a napunkat.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu