Brutális kánikula érkezik a hétvégén: érdemes felkészülni a tikkasztó melegre
Szombaton már komoly meleggel, vasárnap pedig akár hőségrekordokat súroló időjárással kell számolnunk. Készüljünk fel tudatosan a forróságra!
A HungaroMet előrejelzései alapján hatalmas hőség zúdul ránk a hétvége folyamán. Szombaton elsőfokú, vasárnap pedig másodfokú riasztás adtak ki Csongrád-Csanád vármegyére. A hétvége mindkét napján derült, száraz, napos időjárásra van kilátás, amelyet csak időnként szűrhet fátyolfelhő, különösen szombaton
Brutális időjárás érkezik a hétvégén
A reggelek viszonylag enyhék lesznek, szombaton még 10–17 fok közötti értékekkel indul a nap, de délutánra már 30–36 fokig melegszik a levegő. Vasárnap még egy lapáttal rátesz az időjárás, a hőség tovább fokozódik, délután 31–38 fok közötti csúcsértékek várhatók, főként a déli és délkeleti országrészben.
A szél csak helyenként élénkül meg, főként szombaton északnyugaton, vasárnap viszont gyenge vagy mérsékelt marad, így nem hoz enyhülést. Estére sem frissül fel jelentősen az idő, a meleg éjszakák megnehezíthetik a pihenést is.
A hatalmas hőséggel szemben nehéz védekezni, de összeszedtünk pár jótanácsot:
- A legmelegebb órákban (11–15 óra között) lehetőleg tartózkodjunk hűvös, árnyékos helyen.
- Folyamatosan pótoljuk a folyadékot – a legjobb választás a víz vagy az enyhén sózott limonádé.
- Viseljünk világos színeket, természetes anyagból készült ruhát, és használjunk napvédőt.
- Kerüljük a nehéz ételeket és az alkoholt, mert ezek tovább terhelik a szervezetet.
- Ne hagyjunk gyermeket, időst vagy állatot a parkoló autóban még rövid időre sem.
