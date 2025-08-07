augusztus 7., csütörtök

21 perce

Brutális kánikula érkezik a hétvégén: érdemes felkészülni a tikkasztó melegre

Címkék#időjárás#hétvége#hőség

Szombaton már komoly meleggel, vasárnap pedig akár hőségrekordokat súroló időjárással kell számolnunk. Készüljünk fel tudatosan a forróságra!

Vass Viktor

A HungaroMet előrejelzései alapján hatalmas hőség zúdul ránk a hétvége folyamán. Szombaton elsőfokú, vasárnap pedig másodfokú riasztás adtak ki Csongrád-Csanád vármegyére. A hétvége mindkét napján derült, száraz, napos időjárásra van kilátás, amelyet csak időnként szűrhet fátyolfelhő, különösen szombaton

időjárás
A hétvégén szinte zavartalan lesz a napsütés, az időjárás a legmelegebb nyári napokat idézi. Fotó: HungaroMet

Brutális időjárás érkezik a hétvégén

A reggelek viszonylag enyhék lesznek, szombaton még 10–17 fok közötti értékekkel indul a nap, de délutánra már 30–36 fokig melegszik a levegő. Vasárnap még egy lapáttal rátesz az időjárás, a hőség tovább fokozódik, délután 31–38 fok közötti csúcsértékek várhatók, főként a déli és délkeleti országrészben.

A szél csak helyenként élénkül meg, főként szombaton északnyugaton, vasárnap viszont gyenge vagy mérsékelt marad, így nem hoz enyhülést. Estére sem frissül fel jelentősen az idő, a meleg éjszakák megnehezíthetik a pihenést is.

A hatalmas hőséggel szemben nehéz védekezni, de összeszedtünk pár jótanácsot: 

  • A legmelegebb órákban (11–15 óra között) lehetőleg tartózkodjunk hűvös, árnyékos helyen.
  • Folyamatosan pótoljuk a folyadékot – a legjobb választás a víz vagy az enyhén sózott limonádé.
  • Viseljünk világos színeket, természetes anyagból készült ruhát, és használjunk napvédőt.
  • Kerüljük a nehéz ételeket és az alkoholt, mert ezek tovább terhelik a szervezetet.
  • Ne hagyjunk gyermeket, időst vagy állatot a parkoló autóban még rövid időre sem.

 

 

