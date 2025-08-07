Brutális kánikula érkezik a hétvégén: érdemes felkészülni a tikkasztó melegre

A HungaroMet előrejelzései alapján hatalmas hőség zúdul ránk a hétvége folyamán. Szombaton elsőfokú, vasárnap pedig másodfokú riasztás adtak ki Csongrád-Csanád vármegyére. A hétvége mindkét napján derült, száraz, napos időjárásra van kilátás, amelyet csak időnként szűrhet fátyolfelhő, különösen szombaton

A hétvégén szinte zavartalan lesz a napsütés, az időjárás a legmelegebb nyári napokat idézi. Fotó: HungaroMet

Brutális időjárás érkezik a hétvégén

A reggelek viszonylag enyhék lesznek, szombaton még 10–17 fok közötti értékekkel indul a nap, de délutánra már 30–36 fokig melegszik a levegő. Vasárnap még egy lapáttal rátesz az időjárás, a hőség tovább fokozódik, délután 31–38 fok közötti csúcsértékek várhatók, főként a déli és délkeleti országrészben.

A szél csak helyenként élénkül meg, főként szombaton északnyugaton, vasárnap viszont gyenge vagy mérsékelt marad, így nem hoz enyhülést. Estére sem frissül fel jelentősen az idő, a meleg éjszakák megnehezíthetik a pihenést is.

A hatalmas hőséggel szemben nehéz védekezni, de összeszedtünk pár jótanácsot: