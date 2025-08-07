Érkezik a tökéletes strand idő

Derült, száraz időjárás ígérkezik, amelyet legfeljebb néhol megjelenő fátyolfelhők tehetnek változatosabbá. Csapadékra továbbra sincs kilátás.

Száraz időjárás várható, a reggelek még frissek, de délutánra kellemes, napos meleg uralja a tájat. Illusztráció: Shutterstock

Az Alföld térségében az északkeleti szél élénkülhet meg, míg az ország nyugati részein inkább déli-délkeleti irányú szélmozgás várható. A reggelek hűvösek, a hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, ezért érdemes egy könnyű kabátot is magunkkal vinni, különösen korai indulás esetén. Délutánra 26 és 31 fok közé melegszik fel a levegő, ilyenkor ajánlott odafigyelni a folyadékbevitelre és a bőr védelmére a napsugárzással szemben.