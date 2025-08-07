augusztus 7., csütörtök

1 órája

Érkezik a tökéletes strand idő

Címkék#Alföld#fátyolfelhő#hőmérséklet

A következő napokban napos és száraz időjárásra számíthatunk. A reggelek hűvösek lesznek, de napközben egyre melegebb lesz a levegő, csak vékony fátyolfelhők zavarhatják meg a napsütést.

Vass Viktor

Derült, száraz időjárás ígérkezik, amelyet legfeljebb néhol megjelenő fátyolfelhők tehetnek változatosabbá. Csapadékra továbbra sincs kilátás. 

Időjárás
Száraz időjárás várható, a reggelek még frissek, de délutánra kellemes, napos meleg uralja a tájat. Illusztráció: Shutterstock

Az Alföld térségében az északkeleti szél élénkülhet meg, míg az ország nyugati részein inkább déli-délkeleti irányú szélmozgás várható. A reggelek hűvösek, a hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, ezért érdemes egy könnyű kabátot is magunkkal vinni, különösen korai indulás esetén. Délutánra 26 és 31 fok közé melegszik fel a levegő, ilyenkor ajánlott odafigyelni a folyadékbevitelre és a bőr védelmére a napsugárzással szemben.

 

