1 órája
Érkezik a tökéletes strand idő
A következő napokban napos és száraz időjárásra számíthatunk. A reggelek hűvösek lesznek, de napközben egyre melegebb lesz a levegő, csak vékony fátyolfelhők zavarhatják meg a napsütést.
Derült, száraz időjárás ígérkezik, amelyet legfeljebb néhol megjelenő fátyolfelhők tehetnek változatosabbá. Csapadékra továbbra sincs kilátás.
Az Alföld térségében az északkeleti szél élénkülhet meg, míg az ország nyugati részein inkább déli-délkeleti irányú szélmozgás várható. A reggelek hűvösek, a hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, ezért érdemes egy könnyű kabátot is magunkkal vinni, különösen korai indulás esetén. Délutánra 26 és 31 fok közé melegszik fel a levegő, ilyenkor ajánlott odafigyelni a folyadékbevitelre és a bőr védelmére a napsugárzással szemben.
