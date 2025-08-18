Időjárás előrejelzés
Hétfőn folytatódik a napos, száraz időjárás
Hétfőn országszerte napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, csapadék nélkül.
A hét első napján nagyrészt gomolyfelhős, napos időjárás várható, eső sehol sem lesz.
Időjárás előrejelzés
A gomolyfelhők időszakosan összeállhatnak, de ez nem hoz csapadékot. Az északi, északkeleti szél országszerte élénk marad, a Tiszántúlon időnként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet kedvezően alakul, a délutáni órákban 25 és 30 fok közötti értékekre készülhetünk. Az időjárás hétfőn kedvez a szabadtéri programokhoz és az utazásokhoz – írja a HungaroMet előrejelzése.
