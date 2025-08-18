augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

17°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás előrejelzés

32 perce

Hétfőn folytatódik a napos, száraz időjárás

Címkék#gomolyfelhős#időjárás#csapadék

Hétfőn országszerte napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, csapadék nélkül.

Csányi Cintia

A hét első napján nagyrészt gomolyfelhős, napos időjárás várható, eső sehol sem lesz. 

Napos időjárás ígérkezik hétfőn
Napos, gomolyfelhős időjárás jellemzi  a hét első napján. Fotó: DM

Időjárás előrejelzés

A gomolyfelhők időszakosan összeállhatnak, de ez nem hoz csapadékot. Az északi, északkeleti szél országszerte élénk marad, a Tiszántúlon időnként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet kedvezően alakul, a délutáni órákban 25 és 30 fok közötti értékekre készülhetünk. Az időjárás hétfőn kedvez a szabadtéri programokhoz és az utazásokhoz – írja a HungaroMet előrejelzése.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu