Napsütéssel és némi csapadékkal zárhatjuk a hetet

Vasárnap sok napsütés és gomolyfelhők jellemzik az időjárást, futó zápor vagy zivatar csak néhol alakulhat ki, hétfőn pedig országszerte derűs időre és kellemes hőmérsékletre számíthatunk.

Vasárnap napos-gomolyfelhős időjárásra készülhetünk. A legtöbb helyen nem várható csapadék, de északkeleten és a déli határ környékén a nap első felében előfordulhat futó zápor vagy egy-egy zivatar. Az északnyugati szél sokfelé élénk, néhol erős lehet, délután pedig 19 és 25 fok közötti hőmérsékletet mérhetünk.

A nyáriasan enyhe időjárás mellett többfelé gomolyfelhők díszítik az eget. Fotó: Shutterstock

Hétfőn is barátságos időjárásra van kilátás, országszerte többórás napsütés várható, legfeljebb elszórtan alakulhat ki futó zápor. A szél északon helyenként megélénkül, iránya délnyugatira fordul. Délutánra 21–27 fok közé emelkedik a hőmérséklet, így ideális időjárás lesz szabadtéri programokhoz.

 

