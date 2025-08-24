Napsütéssel és némi csapadékkal zárhatjuk a hetet

Vasárnap napos-gomolyfelhős időjárásra készülhetünk. A legtöbb helyen nem várható csapadék, de északkeleten és a déli határ környékén a nap első felében előfordulhat futó zápor vagy egy-egy zivatar. Az északnyugati szél sokfelé élénk, néhol erős lehet, délután pedig 19 és 25 fok közötti hőmérsékletet mérhetünk.

A nyáriasan enyhe időjárás mellett többfelé gomolyfelhők díszítik az eget. Fotó: Shutterstock

Hétfőn is barátságos időjárásra van kilátás, országszerte többórás napsütés várható, legfeljebb elszórtan alakulhat ki futó zápor. A szél északon helyenként megélénkül, iránya délnyugatira fordul. Délutánra 21–27 fok közé emelkedik a hőmérséklet, így ideális időjárás lesz szabadtéri programokhoz.