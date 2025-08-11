augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

28°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

13 órája

Enyhülni látszik a hőség?

Címkék#hőség#hidegfront#csapadék

A mai időjárás kedvez a szabadtéri programoknak: sok napsütésre, kevés felhőre és mérséklődő hőségre számíthatunk, bár a szél többfelé megmutatja erejét.

Vass Viktor

A mai időjárás igazi nyári arcát mutatja: a napsütés uralja az eget, csapadék gyakorlatilag nem várható. Egy gyenge hidegfront ugyan átvonulhat felettünk, de ez legfeljebb a szél erősödésében lesz érezhető. 

időjárás
A napfényes időjárás mellé élénk szél társul, ami kicsit enyhíti a hőérzetet. Fotó: Shutterstock

Az északi, északkeleti szél több helyen élénken, keleten időnként erősebben is fúj, ami kissé enyhíti a nappali melegérzetet. A hőség mérséklődik, délutánra 27 és 33 fok közötti értékekre számíthatunk, így a forró napokhoz képest kellemesebb időjárás vár ránk, ezért a szél miatt érdemes könnyű, de nem túl bő ruhát viselni, és a napsütéses idő miatt jó, ha kéznél van napszemüveg és naptej.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu