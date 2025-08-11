Enyhülni látszik a hőség?

A mai időjárás igazi nyári arcát mutatja: a napsütés uralja az eget, csapadék gyakorlatilag nem várható. Egy gyenge hidegfront ugyan átvonulhat felettünk, de ez legfeljebb a szél erősödésében lesz érezhető.

A napfényes időjárás mellé élénk szél társul, ami kicsit enyhíti a hőérzetet. Fotó: Shutterstock

Az északi, északkeleti szél több helyen élénken, keleten időnként erősebben is fúj, ami kissé enyhíti a nappali melegérzetet. A hőség mérséklődik, délutánra 27 és 33 fok közötti értékekre számíthatunk, így a forró napokhoz képest kellemesebb időjárás vár ránk, ezért a szél miatt érdemes könnyű, de nem túl bő ruhát viselni, és a napsütéses idő miatt jó, ha kéznél van napszemüveg és naptej.