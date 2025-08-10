Fokozódik a hőség, igazi kánikula jön

A szél szinte alig mozdul, legfeljebb gyenge vagy mérsékelt légmozgás tapasztalható. Hétfőn ugyan érkezik egy gyenge hidegfront, de az időjárás érdemben nem változik: marad a napos idő, csapadék továbbra sem valószínű. Ami viszont érezhető lesz, az az északi, északkeleti szél, amely többfelé élénk, néhol erős lehet – ez azonban csak mérsékelten enyhíti a hőséget. A délutáni órákban így is 28 és 36 fok közötti időjárásra készüljünk.

A gomolyfelhők sem árnyékolják be a ragyogó időjárást, a napfényé a főszerep. Fotó: Shutterstock

A mai időjárás mellett kiemelten fontos az árnyékos helyek keresése, a gyakori folyadékfogyasztás és a napvédelem. Ha lehet, halasszuk a szabadtéri tevékenységeket a reggeli vagy esti órákra, amikor már kissé enyhébb a hőmérséklet.