Fokozódik a hőség, igazi kánikula jön

Tovább erősödik a nyári időjárás, a hét legmelegebb napjaihoz érkeztünk. A csúcshőmérséklet 31 és 38 fok között alakul, a legforróbb tájakra délen és délkeleten számíthatunk. A forróságot sok napsütés kíséri, csak néhány gomolyfelhő tűnhet fel az égen, így az időjárás továbbra is száraz és nyugodt marad.

A szél szinte alig mozdul, legfeljebb gyenge vagy mérsékelt légmozgás tapasztalható. Hétfőn ugyan érkezik egy gyenge hidegfront, de az időjárás érdemben nem változik: marad a napos idő, csapadék továbbra sem valószínű. Ami viszont érezhető lesz, az az északi, északkeleti szél, amely többfelé élénk, néhol erős lehet – ez azonban csak mérsékelten enyhíti a hőséget. A délutáni órákban így is 28 és 36 fok közötti időjárásra készüljünk.

Heat,Wave,In,The,City.,Thermometer,With,High,Temperature
A gomolyfelhők sem árnyékolják be a ragyogó időjárást, a napfényé a főszerep. Fotó: Shutterstock

A mai időjárás mellett kiemelten fontos az árnyékos helyek keresése, a gyakori folyadékfogyasztás és a napvédelem. Ha lehet, halasszuk a szabadtéri tevékenységeket a reggeli vagy esti órákra, amikor már kissé enyhébb a hőmérséklet.

