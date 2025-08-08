Időjárás
3 órája
Tombol a nyár: napfényes időjárás várható országszerte
Csodás nyári napra számíthatunk: az időjárás szinte mindenhol derűs, zavartalan napsütéssel örvendeztet meg minket. Csak néhol, főként északon és északnyugaton lehet egy-egy élénkebb széllökés a déli-délnyugati szél kíséretében, de ez sem rontja el a nap hangulatát.
A reggel viszonylag kellemesen indul, a hőmérséklet 8 és 17 fok között mozog, de délutánra már forró nyári napra készülhetünk: az időjárás 29 és 34 fok közé emeli a hőmérsékletet.
Ne feledkezzünk meg a megfelelő folyadékpótlásról és a napvédelemről! Könnyű, világos ruházatot és napszemüveget viseljünk, és ha tehetjük, a kora délutáni órákban húzódjunk árnyékba.
