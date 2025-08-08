Tombol a nyár: napfényes időjárás várható országszerte

A reggel viszonylag kellemesen indul, a hőmérséklet 8 és 17 fok között mozog, de délutánra már forró nyári napra készülhetünk: az időjárás 29 és 34 fok közé emeli a hőmérsékletet.

Vakító napsütés és igazi nyári hőség jellemzi a mai időjárást, szinte egy felhő sem lesz az égen. Fotó: Shutterstock

Ne feledkezzünk meg a megfelelő folyadékpótlásról és a napvédelemről! Könnyű, világos ruházatot és napszemüveget viseljünk, és ha tehetjük, a kora délutáni órákban húzódjunk árnyékba.