34 perce

Tombol a nyár: napfényes időjárás várható országszerte

Csodás nyári napra számíthatunk: az időjárás szinte mindenhol derűs, zavartalan napsütéssel örvendeztet meg minket. Csak néhol, főként északon és északnyugaton lehet egy-egy élénkebb széllökés a déli-délnyugati szél kíséretében, de ez sem rontja el a nap hangulatát.

Delmagyar.hu

A reggel viszonylag kellemesen indul, a hőmérséklet 8 és 17 fok között mozog, de délutánra már forró nyári napra készülhetünk: az időjárás 29 és 34 fok közé emeli a hőmérsékletet.

Man,Wearing,Rain,Coat,Using,Application,Weather,Forecast,Before,Going
Vakító napsütés és igazi nyári hőség jellemzi a mai időjárást, szinte egy felhő sem lesz az égen. Fotó: Shutterstock

Ne feledkezzünk meg a megfelelő folyadékpótlásról és a napvédelemről! Könnyű, világos ruházatot és napszemüveget viseljünk, és ha tehetjük, a kora délutáni órákban húzódjunk árnyékba.

 

 

