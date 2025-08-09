augusztus 9., szombat

Emőd névnap

19°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Perzselő napsütés és enyhe felhősödés: marad a nyári időjárás

Címkék#uv#fátyolfelhő#folyadékbevitel

A nyári időjárás továbbra is a napos, száraz arcát mutatja, legfeljebb néhol úszik át egy-egy fátyolfelhő az égen. Késő estére ugyan észak-északkelet felől megjelenhet egy felhősáv, de az időjárás ettől sem fordul csapadékosra, esőt továbbra sem kell várnunk.

Delmagyar.hu

A szél jellemzően délies marad, de északnyugaton időnként megélénkülhet, ami egy kis felfrissülést hozhat a forróságba. A kora reggeli időjárás még kellemes, 10 és 17 fok közötti hőmérsékletekkel indul, de délutánra ismét igazi hőség köszönt be, akár 36 fokot is mérhetünk.

időjárás
Derült, nyárias időjárás uralja az országot, a fátyolfelhők csak díszletként jelennek meg az égen. Fotó: Shutterstock

A mai időjárás miatt különösen fontos az alapos napvédelem és a folyadékbevitel. Aki teheti, a legmelegebb órákat töltse árnyékban vagy hűvös helyen, és ne feledjük: a fátyolfelhők ellenére az UV-sugárzás továbbra is erős lehet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu