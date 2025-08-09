1 órája
Perzselő napsütés és enyhe felhősödés: marad a nyári időjárás
A nyári időjárás továbbra is a napos, száraz arcát mutatja, legfeljebb néhol úszik át egy-egy fátyolfelhő az égen. Késő estére ugyan észak-északkelet felől megjelenhet egy felhősáv, de az időjárás ettől sem fordul csapadékosra, esőt továbbra sem kell várnunk.
A szél jellemzően délies marad, de északnyugaton időnként megélénkülhet, ami egy kis felfrissülést hozhat a forróságba. A kora reggeli időjárás még kellemes, 10 és 17 fok közötti hőmérsékletekkel indul, de délutánra ismét igazi hőség köszönt be, akár 36 fokot is mérhetünk.
A mai időjárás miatt különösen fontos az alapos napvédelem és a folyadékbevitel. Aki teheti, a legmelegebb órákat töltse árnyékban vagy hűvös helyen, és ne feledjük: a fátyolfelhők ellenére az UV-sugárzás továbbra is erős lehet.