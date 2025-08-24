1 órája
Napsütéssel és némi csapadékkal zárhatjuk a hetet
Vasárnap sok napsütés és gomolyfelhők jellemzik az időjárást, futó zápor vagy zivatar csak néhol alakulhat ki, hétfőn pedig országszerte derűs időre és kellemes hőmérsékletre számíthatunk.
Vasárnap napos-gomolyfelhős időjárásra készülhetünk. A legtöbb helyen nem várható csapadék, de északkeleten és a déli határ környékén a nap első felében előfordulhat futó zápor vagy egy-egy zivatar. Az északnyugati szél sokfelé élénk, néhol erős lehet, délután pedig 19 és 25 fok közötti hőmérsékletet mérhetünk.
Hétfőn is barátságos időjárásra van kilátás, országszerte többórás napsütés várható, legfeljebb elszórtan alakulhat ki futó zápor. A szél északon helyenként megélénkül, iránya délnyugatira fordul. Délutánra 21–27 fok közé emelkedik a hőmérséklet, így ideális időjárás lesz szabadtéri programokhoz.