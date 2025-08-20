augusztus 20., szerda

István névnap

16°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

13 perce

Forró nyári idő vár ránk sok napsütéssel és délutáni záporokkal

Címkék#felhő#zápor#hőség

Zavartalan napsütést és kellően meleg időjárást tartogat számunkra a mai nap.

Munkatársunktól

A mai időjárás nagy részben derűsnek ígérkezik, országszerte sok napsütéssel. Délután azonban a nyugati és északnyugati tájakon már megjelenhetnek vastagabb felhők, amelyek estére akár záport vagy helyenként zivatart is hozhatnak, ezért nem árt, ha ezekben a térségekben egy esernyő is kéznél van.

Időjárás
A napsütéses időjárás mellett a nyugati égbolton már gyülekezhetnek a gomolyfelhők. Fotó: Shutterstock

A déli, délnyugati szél sokfelé élénk, olykor erős lehet, ami kissé enyhíti a hőséget, de összességében visszatér a kánikula. A délutáni órákban 30 és 35 fok közötti időjárás várható, így érdemes könnyű, szellős ruhát viselni, és ügyelni a bőséges folyadékbevitelre.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu