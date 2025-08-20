Forró nyári idő vár ránk sok napsütéssel és délutáni záporokkal

A mai időjárás nagy részben derűsnek ígérkezik, országszerte sok napsütéssel. Délután azonban a nyugati és északnyugati tájakon már megjelenhetnek vastagabb felhők, amelyek estére akár záport vagy helyenként zivatart is hozhatnak, ezért nem árt, ha ezekben a térségekben egy esernyő is kéznél van.

A napsütéses időjárás mellett a nyugati égbolton már gyülekezhetnek a gomolyfelhők. Fotó: Shutterstock

A déli, délnyugati szél sokfelé élénk, olykor erős lehet, ami kissé enyhíti a hőséget, de összességében visszatér a kánikula. A délutáni órákban 30 és 35 fok közötti időjárás várható, így érdemes könnyű, szellős ruhát viselni, és ügyelni a bőséges folyadékbevitelre.