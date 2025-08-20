Időjárás
13 perce
Forró nyári idő vár ránk sok napsütéssel és délutáni záporokkal
Zavartalan napsütést és kellően meleg időjárást tartogat számunkra a mai nap.
A mai időjárás nagy részben derűsnek ígérkezik, országszerte sok napsütéssel. Délután azonban a nyugati és északnyugati tájakon már megjelenhetnek vastagabb felhők, amelyek estére akár záport vagy helyenként zivatart is hozhatnak, ezért nem árt, ha ezekben a térségekben egy esernyő is kéznél van.
A déli, délnyugati szél sokfelé élénk, olykor erős lehet, ami kissé enyhíti a hőséget, de összességében visszatér a kánikula. A délutáni órákban 30 és 35 fok közötti időjárás várható, így érdemes könnyű, szellős ruhát viselni, és ügyelni a bőséges folyadékbevitelre.
