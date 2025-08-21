augusztus 21., csütörtök

16 perce

Zivataros hőség: hullámzó front érkezik

Címkék#zápor#hőmérséklet#zivatar

Az időjárás változékony arcát mutatja ma: egy hullámzó frontrendszer nyugat felől záporokat és zivatarokat hoz, miközben a nappali hőmérséklet jelentősen eltér a különböző tájakon.

Delmagyar.hu

Ma az időjárás nyugat felől érkező hullámzó frontrendszere miatt több helyen kialakulhatnak záporok és zivatarok, helyenként akár heves zivatarok is. A szél többfelé élénk, erős lesz, a zivatarok környezetében pedig viharos lökésekre is számíthatunk. 

Időjárás
Az időjárás hirtelen változása miatt érdemes esernyőt és könnyű, de réteges ruhát vinni magunkkal. Fotó: Shutterstock

Nyugaton, északnyugaton és északon az időjárás 23-28 fok között alakul, míg máshol 29-36 fok várható, a legmelegebb délkeleten lesz. Az aktuális időjárásra érdemes felkészülni: réteges, könnyű ruházattal és esernyővel védekezhetünk a záporok és zivatarok ellen.

