Zivataros hőség: hullámzó front érkezik

Ma az időjárás nyugat felől érkező hullámzó frontrendszere miatt több helyen kialakulhatnak záporok és zivatarok, helyenként akár heves zivatarok is. A szél többfelé élénk, erős lesz, a zivatarok környezetében pedig viharos lökésekre is számíthatunk.

Az időjárás hirtelen változása miatt érdemes esernyőt és könnyű, de réteges ruhát vinni magunkkal. Fotó: Shutterstock

Nyugaton, északnyugaton és északon az időjárás 23-28 fok között alakul, míg máshol 29-36 fok várható, a legmelegebb délkeleten lesz. Az aktuális időjárásra érdemes felkészülni: réteges, könnyű ruházattal és esernyővel védekezhetünk a záporok és zivatarok ellen.