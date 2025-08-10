augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

38°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

57 perce

Megnyílt a pokol kapuja Csongrád-Csanád vármegyében, ma a strandon kívül ne menjünk sehova

Címkék#kánikula#higanyszála#Csongrád-Csanádban

Az elmúlt napokban honlapunkon már többször is beszámoltunk a közeledő hőségről, azonban most a kánikula tovább fokozódik.

Delmagyar.hu

A HungaroMet legfrissebb előrejelzése szerint hármas fokú hőségriadó van érvényben Csongrád-Csanád vármegyében. Figyeljünk egészségünkre ebben az elképesztő kánikula közepén. Lehetőség szerint tartózkodjunk beltéren, vagy árnyékban és fogyasszunk minél több folyadékot.

kánikula
Továbbra is tombol a brutális kánikula. Fotó: Shutterstock

A pokolban nincs ekkora kánikula, mint Csongrád-Csanádban

Vasárnap délutánra 37–38 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála, ez a brutális hőség mindenkit megvisel. A kánikula elleni védekezésről honlapunkon már megosztott tippek itt olvashatóak. Eleinte a délnyugati, később az északnyugati szél élénkülhet meg, de ez alig hoz enyhülést. Hétfőn egy gyenge hidegfront hoz felfrissülést: az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül, a nappali csúcsok 31–33 fokra mérséklődnek.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu