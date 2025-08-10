Megnyílt a pokol kapuja Csongrád-Csanád vármegyében, ma a strandon kívül ne menjünk sehova

A HungaroMet legfrissebb előrejelzése szerint hármas fokú hőségriadó van érvényben Csongrád-Csanád vármegyében. Figyeljünk egészségünkre ebben az elképesztő kánikula közepén. Lehetőség szerint tartózkodjunk beltéren, vagy árnyékban és fogyasszunk minél több folyadékot.

Továbbra is tombol a brutális kánikula. Fotó: Shutterstock

A pokolban nincs ekkora kánikula, mint Csongrád-Csanádban

Vasárnap délutánra 37–38 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála, ez a brutális hőség mindenkit megvisel. A kánikula elleni védekezésről honlapunkon már megosztott tippek itt olvashatóak. Eleinte a délnyugati, később az északnyugati szél élénkülhet meg, de ez alig hoz enyhülést. Hétfőn egy gyenge hidegfront hoz felfrissülést: az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül, a nappali csúcsok 31–33 fokra mérséklődnek.