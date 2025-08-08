augusztus 8., péntek

László névnap

29°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

18 perce

Érkezik az elképesztő kánikula: hétvégén senki ne menjen az utcára

Címkék#figyelem#hőség#meteorológia

Brutális kánikula érkezik a hétvége folyamán, érdemes lesz átgondolni mikor és miért lépünk az utcára.

Vass Viktor

Irány vízpart! – hivja fel figyelmünket a Dél-Alföld meteorológia Facebook-oldal. Azonban a helyzet nem ilyen egyszerű. Az előrejelzések szerint nem mindennapi forróság várható majd az elkövetkezendő hétvégén. A kánikula sokak számára hatalmas gondot jelent.

kánikula
Érkezik az embert próbáló kánikula. Fotó: Shutterstock

Elsöpri a hétvégét a kánikula

Szombaton zavartalan napsütés és kánikula vár ránk, az UV-B sugárzás erős lesz. A hajnal még viszonylag enyhe, 14–17 fok között alakul, napközben viszont a gyenge, változó irányú légmozgás mellett 35 fokig melegszik a levegő.

Vasárnap sem enyhül a forróság, továbbra is napfényes idő várható. A minimumhőmérséklet 18–21 fok között alakul, délutánra 37–38 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Eleinte a délnyugati, később az északnyugati szél élénkülhet meg, de ez alig hoz enyhülést.

Hétfőn egy gyenge hidegfront hoz felfrissülést: az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül, a nappali csúcsok 31–33 fokra mérséklődnek. 

Honlapunkon megjelent cikkben már felhívtuk a figyelmet az érkező kánikulára, a hőséggel szembeni hasznos tanácsok itt olvashatóak.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu