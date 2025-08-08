Érkezik az elképesztő kánikula: hétvégén senki ne menjen az utcára

Irány vízpart! – hivja fel figyelmünket a Dél-Alföld meteorológia Facebook-oldal. Azonban a helyzet nem ilyen egyszerű. Az előrejelzések szerint nem mindennapi forróság várható majd az elkövetkezendő hétvégén. A kánikula sokak számára hatalmas gondot jelent.

Érkezik az embert próbáló kánikula. Fotó: Shutterstock

Elsöpri a hétvégét a kánikula

Szombaton zavartalan napsütés és kánikula vár ránk, az UV-B sugárzás erős lesz. A hajnal még viszonylag enyhe, 14–17 fok között alakul, napközben viszont a gyenge, változó irányú légmozgás mellett 35 fokig melegszik a levegő.

Vasárnap sem enyhül a forróság, továbbra is napfényes idő várható. A minimumhőmérséklet 18–21 fok között alakul, délutánra 37–38 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Eleinte a délnyugati, később az északnyugati szél élénkülhet meg, de ez alig hoz enyhülést.

Hétfőn egy gyenge hidegfront hoz felfrissülést: az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül, a nappali csúcsok 31–33 fokra mérséklődnek.

Honlapunkon megjelent cikkben már felhívtuk a figyelmet az érkező kánikulára, a hőséggel szembeni hasznos tanácsok itt olvashatóak.