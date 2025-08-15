Tetőzik a kánikula, ne kockáztasd az egészséged!

augusztus 15., péntek

Szombaton tetőzik a kánikula ezért fokozott óvatosság szükséges a napon tartózkodás során.

Szombaton délután országszerte 33 és 39 fok között alakulhat a hőmérséklet, ezzel tetőzik a kánikula. 

Az időjárás miatt fontos a fokozott óvatosság. Kerüljük a tűző napot, különösen 11 és 15 óra között, viseljünk fényvédőt, és ügyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre. A meteorológusok azt javasolják, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg beltéren tartózkodjunk, és figyeljünk az idősebbek, gyermekek és a kisállatok védelmére is. A kánikula okozta extrém hőség fokozottan megterhelő lehet, ezért a hőhullám idején különösen fontos az egészségmegőrző óvintézkedések betartása – írja a HungaroMet

 

