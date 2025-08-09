Narancssárga vész: másodfokú hőségriasztás Csongrád-Csanád megyében!

Ez nemcsak kellemetlenséget, de komoly egészségügyi kockázatot is rejt magában, különösen a krónikus betegséggel élők, idős korosztály, illetve anyagcserezavarokkal (pl. cukorbetegség, elhízás) élők számára.

„Másodfokú hőségriasztás Csongrád-Csanádban . a hőségben fokozottan ügyeljünk a folyadékpótlásra és az árnyékos helyek keresésére. Fotó: Karnok Csaba

Mit jelent ez a gyakorlatban?

A hőségriasztás célja, hogy idényjellegű rendkívüli meleg esetén elősegítse a lakosság felkészülését, és megelőzze a hőstressz miatti egészségkárosodást.

Másodfokú hőségriasztás Csongrád-Csanádban: javasolt teendők másodfokú hőségriasztás idején