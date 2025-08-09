Kánikula
Narancssárga vész: másodfokú hőségriasztás Csongrád-Csanád megyében!
Jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben Csongrád‑Csanád vármegyében, ami azt jelenti, hogy a napi középhőmérséklet várhatóan legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 25 °C-ot.
Ez nemcsak kellemetlenséget, de komoly egészségügyi kockázatot is rejt magában, különösen a krónikus betegséggel élők, idős korosztály, illetve anyagcserezavarokkal (pl. cukorbetegség, elhízás) élők számára.
Mit jelent ez a gyakorlatban?
A hőségriasztás célja, hogy idényjellegű rendkívüli meleg esetén elősegítse a lakosság felkészülését, és megelőzze a hőstressz miatti egészségkárosodást.
Másodfokú hőségriasztás Csongrád-Csanádban: javasolt teendők másodfokú hőségriasztás idején
- Folyadékpótlás minden mennyiségben: igyunk rendszeresen – már a szomjúság előtt! Fontos az ásványi anyagok pótlása is
- Kerülendő élvezeti cikkek: ne fogyasszunk alkoholt, koffeint vagy magas cukortartalmú üdítőket a legmelegebb órákban – fokozzák a kiszáradást
- Napsugár elleni védelem: viseljünk széles karimájú kalapot, használjunk napernyőt vagy árnyékos helyeket, különösen zsúfolt közterületeken
- Ételek biztonsága: ne vigyünk könnyen romló ételeket fesztiválra vagy strandra; válasszunk inkább biztonságos, hűtött alternatívákat
- Mozgás a hűvösben: kerüljük a szabadtéri testmozgást és a kerti munkákat a legmelegebb órákban
- Járművek belső hőmérséklete: ha autóban utazunk, ügyeljünk a klímaberendezés működésére – soha ne hagyjunk gyermeket vagy állatot lezárt, parkoló autón belül
- Otthoni klimatikus komfort: árnyékoljunk (redőny, függöny), szellőztessünk reggel és este, illetve használjunk légkondicionált közösségi tereket (pl. bevásárlóközpontok, könyvtárak)
- Valós idejű riasztások: töltsük le a VÉSZ applikációt, amely ingyenesen értesít a hőségriasztás aktuális fokozatairól és időtartamáról
