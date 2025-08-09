augusztus 9., szombat

Emőd névnap

36°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kánikula

1 órája

Narancssárga vész: másodfokú hőségriasztás Csongrád-Csanád megyében!

Címkék#hőstressz#Csongrád-Csanád megyében#VÉSZ

Jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben Csongrád‑Csanád vármegyében, ami azt jelenti, hogy a napi középhőmérséklet várhatóan legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 25 °C-ot.

Delmagyar.hu

Ez nemcsak kellemetlenséget, de komoly egészségügyi kockázatot is rejt magában, különösen a krónikus betegséggel élők, idős korosztály, illetve anyagcserezavarokkal (pl. cukorbetegség, elhízás) élők számára.

„Másodfokú hőségriasztás Csongrád-Csanádban – a hőségben fokozottan ügyeljünk a folyadékpótlásra és az árnyékos helyek keresésére.
„Másodfokú hőségriasztás Csongrád-Csanádban . a hőségben fokozottan ügyeljünk a folyadékpótlásra és az árnyékos helyek keresésére. Fotó: Karnok Csaba

Mit jelent ez a gyakorlatban?

A hőségriasztás célja, hogy idényjellegű rendkívüli meleg esetén elősegítse a lakosság felkészülését, és megelőzze a hőstressz miatti egészségkárosodást.

Másodfokú hőségriasztás Csongrád-Csanádban: javasolt teendők másodfokú hőségriasztás idején

  • Folyadékpótlás minden mennyiségben: igyunk rendszeresen – már a szomjúság előtt! Fontos az ásványi anyagok pótlása is 
  • Kerülendő élvezeti cikkek: ne fogyasszunk alkoholt, koffeint vagy magas cukortartalmú üdítőket a legmelegebb órákban – fokozzák a kiszáradást 
  • Napsugár elleni védelem: viseljünk széles karimájú kalapot, használjunk napernyőt vagy árnyékos helyeket, különösen zsúfolt közterületeken 
  • Ételek biztonsága: ne vigyünk könnyen romló ételeket fesztiválra vagy strandra; válasszunk inkább biztonságos, hűtött alternatívákat 
  • Mozgás a hűvösben: kerüljük a szabadtéri testmozgást és a kerti munkákat a legmelegebb órákban 
  • Járművek belső hőmérséklete: ha autóban utazunk, ügyeljünk a klímaberendezés működésére – soha ne hagyjunk gyermeket vagy állatot lezárt, parkoló autón belül 
  • Otthoni klimatikus komfort: árnyékoljunk (redőny, függöny), szellőztessünk reggel és este, illetve használjunk légkondicionált közösségi tereket (pl. bevásárlóközpontok, könyvtárak) 
  • Valós idejű riasztások: töltsük le a VÉSZ applikációt, amely ingyenesen értesít a hőségriasztás aktuális fokozatairól és időtartamáról

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu