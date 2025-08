Eső zavarhatja meg az Forma-1-es Magyar Nagydíjat? Ilyen idő lesz ma a Hungaroringen!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla szombaton lezajlott a Magyar Nagydíj időmérője edzése, ahol a Ferrari autójával Charles Leclerc szerezte meg a pole pozíciót. Vasárnap 15 órakor startol el a Forma-1es Magyar Nagydíj jubileumi futama. Az M4 sport Facebook-oldala reggel közétett egy videót, miszerint esős reggelre ébredt a Hungaroring. A felvételen jól látszik, hogy az aszfalt vizes. De nézzük meg, mit tartogat Mogyoród időjárása a szurkolóknak!

Mogyoród időjárása lehet nem kedvez a futamnak. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Ezt tartogatja Mogyoród időjárása: ilyen idő lesz vasárnap a Forma-1-en

A met.hu szerint hidegfront érkezik, ennek hatására pedig záporok és zivatarok is előfordulhatnak. A hőmérséklet is visszaeshet néhány fokot. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 33 fok között alakulhat, késő estére 16 és 22 fok közé hűl le a levegő. Többek között Pest vármegyére is első fokú riasztást adtak ki zivatarok miatt. A HungaroMet szerint elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat. Tehát, akik ma kilátogatnak a Hungaroringre, a 40. Magyar Nagydíjra, azok jobban teszik, ha esőkabáttal is készülnek.

Délután 3-kor rajtol

A 70 körös, 40. Forma-1 Magyar Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol. Akik nem tudnak személyesen kilátogatni a mogyoródi pályára, élőben követhetik az eseményt az M4 Sport csatornáján.