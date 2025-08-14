1 órája
Napos és nyári meleg várható, csapadék nem várható
Csütörtökön perzselő nyári napsütésre és akár 39 fokos hőségre számíthatunk, csapadék nélkül.
Csütörtökön igazi nyári időre készülhetünk, a nap szinte zavartalanul süt majd, és továbbra sem valószínű csapadék.
A keleti, délkeleti szél helyenként élénkebben is megmozdulhat, de ez legfeljebb enyhe felfrissülést hoz a forró levegőben. A hajnali órákban 10 és 19 fok közé hűl le a levegő, délutánra azonban ismét jelentősen emelkedik a hőmérséklet: a legmelegebb órákban 33 és 39 fok közötti értékeket mérhetünk. A tartós hőség miatt érdemes odafigyelni a megfelelő folyadékpótlásra, kerülni a tűző napot a déli órákban, és gondoskodni a háziállatok, valamint a kisgyermekek védelméről is.
