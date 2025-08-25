Hétkezdéshez remek időjárás dukál, napsütés és kellemes hőmérséklet

Szinte zavartalan napsütésben lesz részünk, az égen csak kevés felhő jelenhet meg, csapadék nem várható.

A napsütés kellemes hangulatot hoz magával a hétkezdéshez. Illusztráció: Shutterstock

A napsütésé lesz a főszerep

Országszerte többórás napsütésre készülhetünk, a gomolyfelhőkből sem alakul ki eső. Az északi tájakon időnként megélénkülhet a délnyugatira, nyugatira forduló szél, máshol gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hajnali órákban néhol 5 fok alá hűlhet a levegő, délutánra azonban 21 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.