Hétkezdéshez remek időjárás dukál, napsütés és kellemes hőmérséklet

Címkék#gomolyfelhő#hőmérséklet#csapadék

Derűs, száraz időre készülhetünk a következő napokban, a hőmérséklet pedig kellemesen alakul. A legtöbb helyen hosszabb-rövidebb időre megmarad a napsütés, amely még 25 fok körüli meleget hozhat.

Delmagyar.hu

Szinte zavartalan napsütésben lesz részünk, az égen csak kevés felhő jelenhet meg, csapadék nem várható. 

Több órás napsütés várható.
A napsütés kellemes hangulatot hoz magával a hétkezdéshez. Illusztráció: Shutterstock

A napsütésé lesz a főszerep

Országszerte többórás napsütésre készülhetünk, a gomolyfelhőkből sem alakul ki eső. Az északi tájakon időnként megélénkülhet a délnyugatira, nyugatira forduló szél, máshol gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hajnali órákban néhol 5 fok alá hűlhet a levegő, délutánra azonban 21 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

 

