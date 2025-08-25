Helyi időjárás
22 perce
Hétkezdéshez remek időjárás dukál, napsütés és kellemes hőmérséklet
Derűs, száraz időre készülhetünk a következő napokban, a hőmérséklet pedig kellemesen alakul. A legtöbb helyen hosszabb-rövidebb időre megmarad a napsütés, amely még 25 fok körüli meleget hozhat.
Szinte zavartalan napsütésben lesz részünk, az égen csak kevés felhő jelenhet meg, csapadék nem várható.
A napsütésé lesz a főszerep
Országszerte többórás napsütésre készülhetünk, a gomolyfelhőkből sem alakul ki eső. Az északi tájakon időnként megélénkülhet a délnyugatira, nyugatira forduló szél, máshol gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hajnali órákban néhol 5 fok alá hűlhet a levegő, délutánra azonban 21 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2025.08.23. 23:06
2025.08.23. 20:51
