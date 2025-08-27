augusztus 27., szerda

Veszély az utakon

2 órája

A fullasztó hőség a legkevesebb, ami ránk vár csütörtökön – Afrikából érkezik a fenyegetés

Címkék#porvihar#kánikula#csapadék

A hőség mellett a szeles időre is fel kell készülni.

Delmagyar.hu

A holnapi időjárás a nyár végére még hőséget hoz és még a porvihar sem kizárt. Afrika felől ismét forró levegő érkezik térségünkbe, az ország nagy részén kánikula várható, a hőmérséklet többfelé 30 fok fölé emelkedik. A forróság mellett azonban a déli szél is jelentős szerephez jut: sokfelé élénk, erős, az Észak-Dunántúlon helyenként viharos lökések kísérhetik.

Porvihar az országúton
A porvihar a közlekedőkre is veszélyes lehet. Illusztráció: Shutterstock

A porvihar kialakulása nagymértékben függ a talaj állapotától. Az előző hullámzó front során főként az északkeleti és északnyugati határ mentén esett csapadék, az ország többi részén azonban gyorsan kiszáradt a föld felső rétege. Tóth Tamás meteorológus szerint a bordóval jelzett területeken a legerősebb szél várható, ide tartozik Csongrád-Csanád vármegye is. Ebben a zónában a száraz, csupasz talajról könnyen felkaphatja a port. A növényzettel borított részeken kisebb az esély a porfelhőkre, ám a szántóföldek környezetében fokozottan számítani lehet rájuk.

Fotó: HungaroMet

A porvihar a közlekedésre is veszélyes lehet

A HungaroMet figyelmeztet, hogy a poros déli szél nemcsak kellemetlenséget, hanem közlekedési veszélyt is okozhat. Az autósok és motorosok átmeneti látásromlással találkozhatnak, amely megnehezítheti a biztonságos közlekedést. Ezért a meteorológiai előrejelzés alapján érdemes óvatosabban vezetni, főleg a mezőgazdasági területek közelében.

 

