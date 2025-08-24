augusztus 24., vasárnap

1 órája

Fordulat a forróság után: ezt tartogatja a szeptemberi időjárás

Címkék#időjárás#zápor#szeptember#hőség

Korábban az augusztus végi előrejelzést mutattuk be, most pedig annak jártunk utána, mire számíthatunk szeptember elején. A szeptemberi időjárás sokakat érdekel, hiszen a tanévkezdés idején mindenki kíváncsi, milyen lesz az idő. Mutatjuk mire számíthatunk Csongrád-Csanádban!

Maszlag Edina

Korábbi cikkünkben azt vizsgáltuk, milyen időjárásra számíthatunk augusztus végén, most pedig annak jártunk utána, hogyan alakul a szeptemberi időjárás elején, és milyen idő várható a tanévkezdéskor.

szeptemberi időjárás kellemes 25 fokkal
Szeptember elején is sokakat érdekel, milyen idő vár a diákokra és a szülőkre az iskolakezdéskor. Ilyen lesz a szeptemberi időjárás. Illusztráció: Shutterstock

Ilyen lesz a szeptemberi időjárás

A csapadékos hétvége ellenére a szeptember sok napsütéssel, 25 fok körüli, kellemesebb idővel indul. A Köpönyeg szerint szeptember első hetén hétfőtől szerdáig 25-26-27 fokos maximumokkal számolhatunk.

Véget ér a rekkenő hőség

Az Agroinform szerint augusztus végén még forró napokra készülhetünk, de a ciklon miatt helyenként augusztus utolsó hétvégéjére még záporok, zivatarok is beeshetnek. Országos eső nem várható, inkább csak rövid, hevesebb csapadék. Szeptember elején azonban véget ér a rekkenő hőség: a 30 fok feletti maximumok visszaesnek, és marad a kellemes, nyárias, de hűvösebb idő.

Szeptember harmadik hetére fordulhat hűvösebbre az időjárás

Szeptemberben még több alkalommal visszatér a nyárias meleg, főként a hónap elején és közepén, de a második felére már inkább őszi hőmérsékletekre számíthatunk. Az Agroinform szerint komoly fordulat nem várható, kisebb záporok előfordulhatnak, de az aszály folytatódik, a havi csapadék mennyisége jó eséllyel elmarad az ilyenkor megszokottól.

 

