augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

31°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Készüljünk: viharok és erős lehűlés söpörhet végig az országon

Címkék#kánikula#szél#hidegfront#zivatar

Delmagyar.hu

Az ország keleti térségeiben heves zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok. Bár sokfelé még napsütéses idő jellemző, estére egyre több helyen érkezhetnek záporok és villámlásokkal kísért viharok. A szél északnyugatira, majd nyugatira fordul, erős lökésekkel tarkítva a változékony időt. A kánikula ezzel véget ér, a nappali csúcshőmérséklet 25 fok körülire eshet vissza.

Sárga jelzés Magyarország teljes területére, zivatarokra figyelmeztetnek.
Zivatarokra figyelmeztet a HungaroMet. Fotó: met.hu

Zivatarokkal érkezik a hidegfront

A hétvége fordulatot hoz, ugyanis egy markáns hidegfront érkezik északnyugat felől, amely fokozatosan vonul át az ország keleti részei felé. Ez gyökeresen megváltoztatja az időjárás jellegét: a napos időszakokat egyre több csapadék, viharos szél és gyors hőmérséklet-csökkenés váltja fel. A front átvonulása nyugtalan légköri helyzetet teremt, amely sokak számára megterhelő lehet.

A hidegfront okozta gyors lehűlés és légköri ingadozás fejfájást, vérnyomás-ingadozást, keringési gondokat, sőt alvászavarokat is előidézhet. Sokan tapasztalhatnak szorongást, feszültséget, ízületi fájdalmakat vagy pánikszerű tüneteket is. A következő napok így nemcsak időjárási, hanem egészségügyi szempontból is kihívást jelentenek, ezért különösen fontos a figyelem és a tudatos felkészülés.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu