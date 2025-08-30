Készüljünk: viharok és erős lehűlés söpörhet végig az országon

Az ország keleti térségeiben heves zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok. Bár sokfelé még napsütéses idő jellemző, estére egyre több helyen érkezhetnek záporok és villámlásokkal kísért viharok. A szél északnyugatira, majd nyugatira fordul, erős lökésekkel tarkítva a változékony időt. A kánikula ezzel véget ér, a nappali csúcshőmérséklet 25 fok körülire eshet vissza.

Zivatarokra figyelmeztet a HungaroMet. Fotó: met.hu

Zivatarokkal érkezik a hidegfront

A hétvége fordulatot hoz, ugyanis egy markáns hidegfront érkezik északnyugat felől, amely fokozatosan vonul át az ország keleti részei felé. Ez gyökeresen megváltoztatja az időjárás jellegét: a napos időszakokat egyre több csapadék, viharos szél és gyors hőmérséklet-csökkenés váltja fel. A front átvonulása nyugtalan légköri helyzetet teremt, amely sokak számára megterhelő lehet.

A hidegfront okozta gyors lehűlés és légköri ingadozás fejfájást, vérnyomás-ingadozást, keringési gondokat, sőt alvászavarokat is előidézhet. Sokan tapasztalhatnak szorongást, feszültséget, ízületi fájdalmakat vagy pánikszerű tüneteket is. A következő napok így nemcsak időjárási, hanem egészségügyi szempontból is kihívást jelentenek, ezért különösen fontos a figyelem és a tudatos felkészülés.