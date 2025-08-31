Előfokú riasztást adtak ki Csongrád-Csanádra

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint ma késő estig a Duna–Tisza köze és az Alföld délkeleti része fölött még kialakulhatnak zivatarok.

Zivatarra adtak ki figyelmeztetést Csognrád-Csanád vármegyére. Fotó: Shutterstock

Ezeket intenzív csapadék, villámlás, esetenként szélerősödés és jégeső kísérheti. Csongrád-Csanád vármegyében elsőfokú riasztás van érvényben. Holnapra már nem várható veszélyes időjárási jelenség, ugyanakkor az ország északi felében hajnalban sűrű ködfoltok képződhetnek, amelyek korlátozhatják a látási viszonyokat.