Elsivatagosodás

1 órája

Szakértő elárulta, hogy miért nem esett több eső a hétvégén

Rendkívül ritka időjárási jelenséget figyeltek meg a hétvégén városunkban. Kiderült, hogy miért alakult ki a sivatagi jellegű zivatar Szegeden.

Berecz Blanka

Az elmúlt hétvége időjárása ritkaságszámba ment Magyarországon. Szombat estére olyan jelenségek alakultak ki Szeged térségében, amelyek nem megszokottak.

Zivatar szegeden, a háttérben a szegedi Dóm
Szokatlan jelenség volt, sivatagi jellegű zivatar Szegeden. Illusztráció: DM

Meglepetést okozott a sivatagi jellegű zivatar Szegeden

A különleges időjárási viszonyok hátterében egy észak-afrikai eredetű légtömeg állt, amely napokon át meghatározta a magyarországi viszonyokat. A Délvidéken szombaton 38 Celsius-fok körüli csúcshőmérsékletet mértek, a talaj pedig teljesen kiszáradt. Ez a szárazság azt jelentette, hogy a légkör nem tudott elég nedvességhez jutni, ami pedig általában segítené a zivatarok kialakulását – nyilatkozta lapunknak Tóth Tamás meteorológus. 

Azonban a távolabbi területekről mégis össze tudott gyűjteni annyi vízgőzt, amelyből kis területű zivatarfelhők tudtak képződni, aztán beindított egyfajta „láncreakciót”

– tette hozzá. A zivatarok így szombat estére elérték Szeged térségét is. Az este egyik legmeglepőbb jelensége az volt, amikor a levegő hőmérséklete hirtelen 25 Celsius-fokról 31 fokra ugrott, miközben a relatív páratartalom lecsökkent. 

Ezek a körülmények sivatagos vagy nagyon száraz területeken jellemző (zivatar előtt), ahol a zivatarfelhőből kihulló csapadék egy része földet érés előtt elpárolog , és ez Szegeden is így történt

– mesélte a meteorológus. Hozzátette, hogy a radaros mérések alapján sokkal több csapadék is hullhatott volna. 

Továbbra is szárazság tombol az országban

A talajnedvesség állapota aggasztó: csak azokon a kisebb területeken megfelelő a felszínközeli talajréteg nedvességtartalma, ahol legalább 20 mm csapadék hullott a hétvégén. Az ország döntő részén azonban a felső fél méteres talajréteg kritikusan száraz, a mélyebb rétegek pedig már június közepe óta rendkívüli vízhiánnyal küzdenek. A nyári növénykultúrákat rendkívül megviselte a június-július eleji csapadékhiány. Az Alföldön kiterjedt területen igen rossz termés várható, a kukoricán például sokfelé nem képződött cső, azt többfelé már le is silózták – írja a Hungaromet. 

 

