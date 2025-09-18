szeptember 18., csütörtök

Derült napok várnak, kültéri programokhoz pont tökéletes

Csütörtökön a reggeli köd és rétegfelhők gyorsan feloszlanak, így napos, száraz időre készülhetünk. A hőmérséklet délután 24 fok körül alakul.

Delmagyar.hu

A reggeli rétegfelhők feloszlását követően napos, száraz idő ígérkezik, a hőmérséklet reggel 12, délután 24 fok körül alakul.

csapadékmentes
Derűs, csapadékmentes időjárás ígérkezik. Fotó: DM

Csapadékmentes időjárás várható

Csütörtökön is derűs, gyengén felhős, csapadékmentes időre számíthatunk. A nyugati, északnyugati szél időnként megélénkülhet, főként a Dunántúl keleti részén, valamint az északi, északkeleti tájakon. A hajnali párásság, ködfoltok feloszlása után ismét sok napsütés vár ránk, a szél pedig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.

 

