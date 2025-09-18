Helyi időjárás
11 perce
Derült napok várnak, kültéri programokhoz pont tökéletes
Csütörtökön a reggeli köd és rétegfelhők gyorsan feloszlanak, így napos, száraz időre készülhetünk. A hőmérséklet délután 24 fok körül alakul.
A reggeli rétegfelhők feloszlását követően napos, száraz idő ígérkezik, a hőmérséklet reggel 12, délután 24 fok körül alakul.
Csapadékmentes időjárás várható
Csütörtökön is derűs, gyengén felhős, csapadékmentes időre számíthatunk. A nyugati, északnyugati szél időnként megélénkülhet, főként a Dunántúl keleti részén, valamint az északi, északkeleti tájakon. A hajnali párásság, ködfoltok feloszlása után ismét sok napsütés vár ránk, a szél pedig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.
