Nem várható számottevő csapadék a következő egy hétben

A mai hidegfront távozása után a hét közepétől többnyire napos, száraz idő várható, de szerdán az északkeleti és keleti megyékben még kialakulhat néhol zápor vagy zivatar – derül ki a HungaroMet új jelentéséből.

Csapadékmentes napok várnak az Alföldre. Illusztráció: Shutterstock

Csapadékmentes napok egészen jövő keddig

Ezt követően legalább a jövő hét közepéig nem valószínű csapadék, akkor is csak egy bizonytalan mennyiségű esőt és lehűlést hozó hidegfront érkezhet a térségbe. Déli áramlással egyre melegebb levegő érkezik, így csütörtöktől fokozatosan erősödik a felmelegedés: hétvégén már mindenhol 25 fok fölé kúszik a hőmérséklet, vasárnap pedig több helyen elérheti a 30 fokot is, és a jövő hét elején is hasonló meleg időre számíthatunk