Két arcát mutatja majd a keddi időjárás

Holnap délelőtt sokfelé kisüt a nap, de északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és délutántól egyre több helyen kezdődik esőzés.

Az ország két felén két eltérő időjárás várható. Illusztráció: Shutterstock

Eltérő időjárás az ország két felén

Késő délutánra az északnyugati szél is megerősödik, a hőmérséklet 21 és 28 fok között tetőzik. Reggel még sokfelé derültebb lehet az ég, ám egy közeledő hidegfront miatt északon és északnyugaton már ekkor megjelenhet az eső, zápor, helyenként zivatar. A front napközben délkelet felé halad, így egyre több tájon fordulhat elő csapadék, majd késő délután észak felől ismét felszakadozik a felhőzet. Az északi-északnyugati szél sokfelé élénk, erős, néhol viharos lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 17, a legmagasabb 16 és 29 fok között alakul, nyugaton hűvösebb, délkeleten melegebb idővel.