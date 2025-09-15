szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

25°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi időjárás

1 órája

Két arcát mutatja majd a keddi időjárás

Címkék#felhőzet#zápor#hőmérséklet#csapadék

Két arcát mutatja kedden az időjárás, ugyanis északon inkább az eső, délen még a napsütés dominál.

Delmagyar.hu

Holnap délelőtt sokfelé kisüt a nap, de északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és délutántól egyre több helyen kezdődik esőzés.

eltérő időjárás
Az ország két felén két eltérő időjárás várható. Illusztráció: Shutterstock

Eltérő időjárás az ország két felén

Késő délutánra az északnyugati szél is megerősödik, a hőmérséklet 21 és 28 fok között tetőzik. Reggel még sokfelé derültebb lehet az ég, ám egy közeledő hidegfront miatt északon és északnyugaton már ekkor megjelenhet az eső, zápor, helyenként zivatar. A front napközben délkelet felé halad, így egyre több tájon fordulhat elő csapadék, majd késő délután észak felől ismét felszakadozik a felhőzet. Az északi-északnyugati szél sokfelé élénk, erős, néhol viharos lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 17, a legmagasabb 16 és 29 fok között alakul, nyugaton hűvösebb, délkeleten melegebb idővel.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu