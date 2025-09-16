2 órája
Kontrasztos időjárás: ketté szakadhat az ország időjárása
Az ország két vége között óriási kontraszt várható. Délen inkább a napsütésé lesz a főszerep, északon azonban záporok várhatóak.
Délelőtt még sokfelé süt a nap, de északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és délutántól egyre több helyen elered az eső.
Eső és napsütés
Reggel még sok helyen lehet napsütés, de egy érkező hidegfront miatt északon, északnyugaton már ekkor megjelenhet az eső, zápor, néhol zivatar. A front napközben délkelet felé vonul, így egyre többfelé számíthatunk csapadékra, majd késő délután észak felől ismét felszakadozik a felhőzet. Az északi-északnyugati szél sokfelé élénk, erős, néhol viharos lesz. A minimumok 11–17, a maximumok 16 és 29 fok között alakulnak, északnyugaton hűvösebb, délkeleten melegebb idő várható.