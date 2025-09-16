Kontrasztos időjárás: ketté szakadhat az ország időjárása

Délelőtt még sokfelé süt a nap, de északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és délutántól egyre több helyen elered az eső.

Ketté szakadhat az ország, északon eső, délen napsütés. Illusztráció: Shutterstock

Eső és napsütés

Reggel még sok helyen lehet napsütés, de egy érkező hidegfront miatt északon, északnyugaton már ekkor megjelenhet az eső, zápor, néhol zivatar. A front napközben délkelet felé vonul, így egyre többfelé számíthatunk csapadékra, majd késő délután észak felől ismét felszakadozik a felhőzet. Az északi-északnyugati szél sokfelé élénk, erős, néhol viharos lesz. A minimumok 11–17, a maximumok 16 és 29 fok között alakulnak, északnyugaton hűvösebb, délkeleten melegebb idő várható.