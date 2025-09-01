Ha még nem volt elég a nyárból, van még egy kis időd kihasználni a jó időt

A napos időt követően estétől a nyugati országrészben már számítani lehet zivatarok kialakulására.

Továbbra is marad a nyárias meleg. Illusztráció: Shutterstock

A hőmérséklet napközben 28 és 34 fok között tetőzik, így meleg, nyárias idő várható bőséges napsütéssel. Délután a Dunántúl fölé fátyolfelhők érkeznek, nyugaton és északnyugaton pedig erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés, amely helyenként záport, zivatart eredményezhet. A déli szél több helyen élénk marad.