szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

30°
+25
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

47 perce

Ha még nem volt elég a nyárból, van még egy kis időd kihasználni a jó időt

Címkék#gomolyfelhő#hőmérséklet#délután

A héten még bízhatunk a jó időben és a kellemes nyári hőmérsékletben.

Delmagyar.hu

A napos időt követően estétől a nyugati országrészben már számítani lehet zivatarok kialakulására.

nyárias meleg
Továbbra is marad a nyárias meleg. Illusztráció: Shutterstock

A hőmérséklet napközben 28 és 34 fok között tetőzik, így meleg, nyárias idő várható bőséges napsütéssel. Délután a Dunántúl fölé fátyolfelhők érkeznek, nyugaton és északnyugaton pedig erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés, amely helyenként záport, zivatart eredményezhet. A déli szél több helyen élénk marad.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu