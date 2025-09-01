Időjárás
47 perce
Ha még nem volt elég a nyárból, van még egy kis időd kihasználni a jó időt
A héten még bízhatunk a jó időben és a kellemes nyári hőmérsékletben.
A napos időt követően estétől a nyugati országrészben már számítani lehet zivatarok kialakulására.
A hőmérséklet napközben 28 és 34 fok között tetőzik, így meleg, nyárias idő várható bőséges napsütéssel. Délután a Dunántúl fölé fátyolfelhők érkeznek, nyugaton és északnyugaton pedig erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés, amely helyenként záport, zivatart eredményezhet. A déli szél több helyen élénk marad.
