Ezért van most nagyon hideg Csongrád-Csanádban, egy hidegörvény alakítja az időjárást

Az idei ősz eddigi leghidegebb éjszakáján vagyunk túl: hétfőre virradóra az ország nagy részén 10 fok alá csökkent a hőmérséklet, sőt volt, ahol rövid ideig fagypont alá esett. A napokban egy hidegörvény alakítja időjárásunkat, amelynek hatására a következő napokban még néhány fokos lehűlés várható a keleti áramlásnak köszönhetően, a nappalok hűvösek, az éjszakák hidegek lesznek. Az előttünk álló időszakban tehát tartósan elmarad majd a hőmérséklet a szeptember végén, október elején megszokottól - egyébként nemcsak nálunk, hanem a kontinens nagyobb részén. Ilyenkor ugyanis nem ritka még a 20 fok feletti nappali hőmérséklet hazánkban. A meteorológusok szerint ezzel szemben most gyenge fagyra van esély a következő napokban – főként a szélvédett, hidegre érzékeny helyeken. A leghidegebb éjszakát péntekre várják.

Az éjszakai fények alatt már dolgozik a hidegörvény: 3–6 °C várható Szeged környékén. Illusztráció: Frank Yvette

Milyen hatást gyakorol ránk a hidegörvény a következő napokban?

Megérkezett tehát a kellemetlen őszi időjárás: a héten egyetlen napon sem éri el a 20 fokot a hőmérő higanyszála, szerdától ráadásul szél is rombolja majd a hőérzetünket. Éjszaka pedig a fázósabbaknak már a fűtésre is szükségük lesz, hiszen Szeged környékén is 3-6 fokig lezuhan majd a hőmérséklet a leghidegebb órákban.