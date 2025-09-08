szeptember 8., hétfő

Meglepetéseket tartogat a keddi időjárás

A holnapi időjárás ismét változékony lesz: estétől kedd hajnalig záporok és zivatarok alakulhatnak ki főként az ország északi részén, helyenként erősebb széllökésekkel.

Delmagyar.hu

A hétfő estétől kedd reggelig tartó időszakban közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. A napközben képződő csapadékgócok átmenetileg megszűnnek, majd hajnalban ismét megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye, elsősorban az északi országrészben. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de a zivatarok környezetében átmeneti szélerősödésre kell számítani. A legalacsonyabb hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 30 fok között várható, de az északkeleti tájakon ennél kissé hűvösebb is lehet.

holnapi időjárás
Holnapi időjárás: felhős később napos idővel érkezik a kedd. Fotó: DM

A hidegcsepp miatt instabil a légkör, így a nagy nedvességtartalom és a meleg levegő együttese kedvez az intenzívebb viharoknak. Emiatt heves felhőszakadás, jégeső és viharos széllökések kialakulására is van esély. A modellek több forgatókönyvet mutatnak, ezért érdemes folyamatosan követni az előrejelzést – írja a HungaroMet

 

