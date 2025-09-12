szeptember 12., péntek

Meglepő fordulat szombat estére: így alakul az idő Csongrád-Csanád vármegyében

Mutatjuk, mire számíthatunk.

A holnapi időjárás a HungaroMet előrejelzése szerint derűs, napos idővel indul a szombat, a hajnali órákban 14–17 °C körüli hőmérséklettel. Délelőtt fokozatosan emelkedik a hőmérséklet, délre már 22–25 °C várható, délután pedig kora nyárias hangulat uralkodik, 26–28 °C-ig melegszik a levegő. A nap nagy részében többnyire derült vagy csak enyhén felhős lesz az ég, így kedvez az idő a szabadtéri programoknak, kirándulásnak, sportnak vagy akár egy kerti összejövetelnek.

Átszűrődő napfény a felhők között, hasonló lehet a holnapi időjárás.
A holnapi időjárás kellemes napos délutánt követően esősre fordulhat. Fotó: DM

Este már esőkabátot követelhet a holnapi időjárás

Estefelé azonban változékonyabbra fordul az időjárás: a naplementét követően felhősödésre kell számítani, és a HungaroMet előrejelzése alapján záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Éjszakára 20–22 °C körül alakul a hőmérséklet, de a friss esti szellő és a csapadék miatt érdemes egy könnyű kabátot és esernyőt magunknál tartani.

 

