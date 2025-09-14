Holnapi időjárás
3 órája
Mutatjuk, mit hoz a holnapi idő Szegednek
Kora őszi hangulattal indul a hét.
A holnapi időjárás Szegeden hűvös reggellel indul, a hőmérséklet 12–14 fok körül alakul. A délelőtti órákban gyors felmelegedés várható, délutánra 20–26 fok közötti maximumra számíthatunk.
A holnapi időjárás kedvez a programoknak
A Hungaromet előrejelzése szerint az ég többnyire derült marad, kevés felhővel. Csapadék nem valószínű, így a városban zavartalan napsütés kíséri a napot. A szél dél felől fúj majd, mérsékelt erősséggel. Az enyhe légmozgás nem okoz kellemetlenséget, a kellemes idő pedig kedvez a szabadtéri programoknak.
