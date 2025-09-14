szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

26°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Holnapi időjárás

1 órája

Mutatjuk, mit hoz a holnapi idő Szegednek

Címkék#Szegednek#hőmérséklet#csapadék

Kora őszi hangulattal indul a hét.

Delmagyar.hu

A holnapi időjárás Szegeden hűvös reggellel indul, a hőmérséklet 12–14 fok körül alakul. A délelőtti órákban gyors felmelegedés várható, délutánra 20–26 fok közötti maximumra számíthatunk.

Szeged háztetőit süti a felhőn átszűrődő nap, a holnapi időjárás is hasonlóan alakulhat.
A holnapi időjárás kellemes őszi napot hoz. Fotó: DM 

A holnapi időjárás kedvez a programoknak

A Hungaromet előrejelzése szerint az ég többnyire derült marad, kevés felhővel. Csapadék nem valószínű, így a városban zavartalan napsütés kíséri a napot. A szél dél felől fúj majd, mérsékelt erősséggel. Az enyhe légmozgás nem okoz kellemetlenséget, a kellemes idő pedig kedvez a szabadtéri programoknak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu