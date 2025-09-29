szeptember 29., hétfő

2 órája

Így alakul Csongrád-Csanád holnapi időjárása

Címkék#Csongrád-Csanád megyében#rétegfelhő#hőmérséklet

Holnap Csongrád-Csanádban változékony, hűvös időre készülhetünk.

Delmagyar.hu

A HungaroMet előrejelzése alapján Csongrád-Csanád megyében a holnapi időjárás gomoly- és rétegfelhők váltakoznak, főként délelőtt várható több napsütés. Az ország délnyugati részén erősebb felhőzet terjedhet, így a megye nyugati felén hosszabb ideig borultabb lehet az ég. Helyenként kisebb zápor sem kizárt, különösen késő délutáni, esti órákban. Az északi irányból érkező mérsékelt légmozgás inkább nem okoz számottevő változást.

A holnapi időjárás felhős lesz Szegeden.
A holnapi időjárás hűvösen alakul. Fotó: DM

A holnapi időjárás igazi őszi időt hoz

A hőmérséklet reggel 5–7 °C körül alakulhat, míg délutánra 15–17 °C körüli maximum várható. A nap során a hőmérséklet ingadozása mérsékelt, és az élénk légmozgás sem lesz jellemző. Az éjszaka hűvösebb lesz: 7–9 °C körüli értékek fordulhatnak elő, helyenként párásság, köd kialakulása sem zárható ki.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

