Így alakul Csongrád-Csanád holnapi időjárása

A HungaroMet előrejelzése alapján Csongrád-Csanád megyében a holnapi időjárás gomoly- és rétegfelhők váltakoznak, főként délelőtt várható több napsütés. Az ország délnyugati részén erősebb felhőzet terjedhet, így a megye nyugati felén hosszabb ideig borultabb lehet az ég. Helyenként kisebb zápor sem kizárt, különösen késő délutáni, esti órákban. Az északi irányból érkező mérsékelt légmozgás inkább nem okoz számottevő változást.

A holnapi időjárás hűvösen alakul. Fotó: DM

A holnapi időjárás igazi őszi időt hoz

A hőmérséklet reggel 5–7 °C körül alakulhat, míg délutánra 15–17 °C körüli maximum várható. A nap során a hőmérséklet ingadozása mérsékelt, és az élénk légmozgás sem lesz jellemző. Az éjszaka hűvösebb lesz: 7–9 °C körüli értékek fordulhatnak elő, helyenként párásság, köd kialakulása sem zárható ki.