Ilyen idővel búcsúzunk a hétköznapoktól

A holnapi időjárás Csongrád-Csanád vármegyében kifejezetten kellemesnek ígérkezik. A reggeli órákban 15–16 fok körüli hőmérsékletre ébredhetünk, majd a nap folyamán fokozatosan melegszik az idő, délutánra 29 fok körüli maximum várható.

A holnapi időjárás kellemes napot ígér a Csongrád-Csanád vármegyei lakosoknak. Fotó: DM

A holnapi időjárás kedvez a kirándulóknak

A napsütés mellett időnként felhők takarhatják az eget, de tartós borongásra nem kell számítani. A szél gyenge, mérsékelt marad.

A csapadék valószínűsége alacsony, a holnapi időjárás-előrejelzések szerint nem érkezik jelentős eső vagy zápor a térségbe. Ez kedvez a szabadtéri tevékenységeknek, legyen szó kirándulásról, sportolásról vagy akár városi sétáról. A szeptemberi nyárutó még tartja magát, így Csongrád-Csanád vármegye lakói derűs, napos és meleg időjárásra készülhetnek pénteken.