Kabát vagy napszemüveg? A holnapi időjárás mindkettőt indokolhatja

A holnapi időjárás Csongrád-Csanád vármegyében változóan felhős égboltot hoz, időnként hosszabb napos időszakokkal. Néhol zápor, eső sem kizárt.

A holnapi időjárás igazi őszi időt ígér. Fotó: DM

A holnapi időjárás őszies időt ígér

Korán reggel hűvösebb lesz az idő, 3–10 °C körüli értékekkel, délután viszont 15–19 °C között emelkedik a hőmérséklet, így a nappali órákban kellemes őszi idő várható. A szél már délelőtt is számottevő lehet, amely tovább hűtheti a levegőt.