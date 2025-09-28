Holnapi időjárás
2 órája
Kabát vagy napszemüveg? A holnapi időjárás mindkettőt indokolhatja
Az időjárás hétfőn Csongrád-Csanád vármegyében ismét tartogat meglepetéseket.
A holnapi időjárás Csongrád-Csanád vármegyében változóan felhős égboltot hoz, időnként hosszabb napos időszakokkal. Néhol zápor, eső sem kizárt.
A holnapi időjárás őszies időt ígér
Korán reggel hűvösebb lesz az idő, 3–10 °C körüli értékekkel, délután viszont 15–19 °C között emelkedik a hőmérséklet, így a nappali órákban kellemes őszi idő várható. A szél már délelőtt is számottevő lehet, amely tovább hűtheti a levegőt.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Adományozás
2025.09.24. 12:00
Tóth Attila újabb adománnyal segítette meg a balástyai templomot
Ezt ne hagyja ki!Légimentős véradás
23 órája
Mentőhelikopter landolt Szentesen, de vészhelyzet helyett egy különleges esemény miatt érkezett – galériával, videóval
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre