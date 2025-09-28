szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

19°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Holnapi időjárás

2 órája

Kabát vagy napszemüveg? A holnapi időjárás mindkettőt indokolhatja

Címkék#Csongrád-Csanád vármegyében#időjárás#zápor

Az időjárás hétfőn Csongrád-Csanád vármegyében ismét tartogat meglepetéseket.

Delmagyar.hu

A holnapi időjárás Csongrád-Csanád vármegyében változóan felhős égboltot hoz, időnként hosszabb napos időszakokkal. Néhol zápor, eső sem kizárt.

A Tisza part Szegeden, a holnapi időjárás őszi napot hoz.
A holnapi időjárás igazi őszi időt ígér. Fotó: DM

A holnapi időjárás őszies időt ígér

Korán reggel hűvösebb lesz az idő, 3–10 °C körüli értékekkel, délután viszont 15–19 °C között emelkedik a hőmérséklet, így a nappali órákban kellemes őszi idő várható. A szél már délelőtt is számottevő lehet, amely tovább hűtheti a levegőt.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu