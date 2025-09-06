szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

29°
+35
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás előrejelzés

38 perce

Nem tágít a nyár, az Alföldön lesz a legmelegebb

Címkék#nyár#időjárás#meleg

Vasárnap túlnyomóan napos, meleg időre készülhetünk, de az ország keleti és északkeleti részén záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az éjszakai órákban foltokban köd képződhet, napközben viszont 24–31 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.

Delmagyar.hu

Szombat estére elcsendesedik az időjárás, a záporok, zivatarok megszűnnek, és többnyire derült vagy gyengén felhős ég várható. 

holnapi idájárás
Holnapi időjárás: folytatódik a nyári meleg. Fotó: DM

A levegő néhol párássá válhat, helyenként köd is kialakulhat, a hőmérséklet 9 és 18 fok között alakul. Vasárnap reggeltől sok napsütésre van kilátás gomoly- és fátyolfelhőkkel. A délutáni, kora esti órákban az ország keleti, északkeleti részén fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Az északi szél többnyire mérsékelt lesz, élénkebb lökések leginkább a Zemplén környékén várhatók. A nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között mozog majd, a legmelegebb az Alföldön lesz – írja a HungaroMet előrejelzése

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu