Nem tágít a nyár, az Alföldön lesz a legmelegebb

Szombat estére elcsendesedik az időjárás, a záporok, zivatarok megszűnnek, és többnyire derült vagy gyengén felhős ég várható.

Holnapi időjárás: folytatódik a nyári meleg. Fotó: DM

A levegő néhol párássá válhat, helyenként köd is kialakulhat, a hőmérséklet 9 és 18 fok között alakul. Vasárnap reggeltől sok napsütésre van kilátás gomoly- és fátyolfelhőkkel. A délutáni, kora esti órákban az ország keleti, északkeleti részén fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Az északi szél többnyire mérsékelt lesz, élénkebb lökések leginkább a Zemplén környékén várhatók. A nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között mozog majd, a legmelegebb az Alföldön lesz – írja a HungaroMet előrejelzése.